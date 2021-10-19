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В детских игрушках и обуви для новорожденных нашли ядовитые вещества. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

Так, превышение количества свинца выявилось в следующих изделиях:

- «Игрушечное пианино на батарейках», произведенное в Китайской Народной Республике (изготовитель: «JIN BO TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, GUANGDONG PROVIDENCE»);

- «Игрушечное пианино на батарейках», произведенное в Польше (изготовитель: «GAZELO Toys. Gazelo Sp. Z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa»).

Также нашли хром в обуви для новорожденных, произведенной во Франции (изготовитель «Robeez»).

Будьте внимательны, выбирая товары для своих детей и избегайте приобретения данной продукции.