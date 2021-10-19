В Донском зарезали мужчину

Тело нашли в микрорайоне Центральный Фото: Алексей ФОКИН

В Донском вечером 18 октября нашли тело 36-летнего мужчины. Предварительный осмотр показал, что смерть была насильственной и наступила в результате колото-резанной раны в грудь. Труп нашли в микрорайоне Центральный.

Следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники задержали подозреваемого 36-летнего местного жителя.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.