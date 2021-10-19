В Куркинском районе погиб молодой водитель без прав

Авария случилась на 4 километре трассы «Ивановка-Грибоедова» Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе перевернулась Lada Samara. Авария произошла днем 18 октября.

По предварительным данным, около 16:50 на 4 километре трассы «Ивановка-Грибоедова» 24-летний юноша без водительских прав ехал на автомобиле «ВАЗ 21150». В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, от чего машина съехала в кювет с левой стороны дороги, а потом и опрокинулась.

В результате происшествия водитель скончался на месте от полученных травм.