Разработчик «Спутника V» вновь встретился в прямом эфире с работниками «ЕвроХима»

Состоялась видеоконференция с разработчиком вакцины "Спутник V", членом-корреспондентом РАН, заместителем директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, лауреатом Государственной премии Денисом Логуновым. В ней приняли участие более 120 тысяч сотрудников предприятий, входящих в "АИМ-Холдинг" российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Это уже не первая встреча работников холдинга с разработчиками вакцины. В марте Денис Логунов общался с трудовыми коллективами предприятий компании «ЕвроХим», отвечая на вопросы о безопасности самой известной российской вакцины.

Открыл видеоконференцию председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Он рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции потребовала особых организационных и контрольных мер. В «ЕвроХиме» создан постоянно действующий оперативный штаб под его руководством. Также внедрена и работает система InSight, в которой отражается актуальная информация о работниках, прошедших вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, а также о переболевших и имеющих антитела работниках.

Особое внимание уделяется случаям заболевания после вакцинации. Проводится мониторинг течения болезни и состояния здоровья заболевших работников. Статистика показывает, что в 90 % случаев вакцинированные работники либо переносят болезнь бессимптомно, либо в легкой форме. У остальных 10% - со средней степенью тяжести.

Процент привившихся на предприятиях "ЕвроХима" больше, чем в среднем по России. На сегодняшний день этот показатель составляет около 80 %, а на предприятиях в городах Котельниково (Волгоградская область) и в нашем Новомосковске - свыше 90 %.

«Практически закончили вакцинацию. Сроки по ревакцинации подходят у 6000 работников. Это те, кто привились самыми первыми» - отметил Игорь Нечаев.

«Забота руководства "АИМ-Холдинга" о здоровье и жизни своих сотрудников - впечатляющий пример того, как работодатель должен относиться к трудовому коллективу. Неподдельный интерес простых рабочих к разговору о вакцинации и ревакцинации свидетельствует о том, что правильно выстроенная организационная и информационная работа дает потрясающие результаты» - поделился своими впечатлениями о встрече Денис Логунов.

Ниже коротко приведем ответы Дениса Логунова на ключевые вопросы сотрудников:

- О частоте проведения вакцинации?

«Минздравом введена такая мера: ревакцинация возможна через полгода для предотвращения пиковой нагрузки на систему здравоохранения. При нормальной ситуации (а Ковид останется с нами надолго) вакцинация рекомендована раз в год».

- О противодействии вакцины новым штаммам COVID-19?

«Мы уже актуализировали вакцину. Нами были получены все самые известные на сегодня штаммы: бразильские, южноафриканские и индийские. Больше того, штамм дельта выпущен в виде производственных серий сначала «Спутника Лайт», а в ближайшее время «Спутника V». Но при этом и «старая» вакцина защищает от тяжелых, летальных случаев очень хорошо».

- Необходимость ревакцинации одно- или двухкомпонентной вакциной?

«Ревакцинироваться можно любой вакциной, которая имеется в обороте. Ни на одну из них нет запрета. Но если говорить о целесообразности, то подавляющему большинству людей при ревакцинации достаточно «Спутника Лайт». У переболевших – только «Лайт», и после повторной вакцинации формируется запредельный уровень антител. Для людей, кто вакцинировался и не болел, примерно в 80% случаев тоже достаточно «Спутника Лайт». И только 20% людей, пожилых, у которых проблемы с иммунитетом, иногда бывает нужна ревакцинация и вторым компонентом».

- О влиянии прививок от гриппа и пневмонии на эффективность прививки от COVID-19?

«Не влияет. Разнесение сроков на месяц двух прививок полностью исключает их влияние друг на друга. Причем, если сблизить сроки, даже принять вакцины против гриппа и Ковида в один день, то «Спутник V» усиливает действие гриппозной вакцины. Проще говоря, даже больше вырабатывается антител при совместной вакцинации. Это известный феномен. На нем основаны все поливалентные вакцины».

Видеозапись основных моментов встречи транслируется на всех производствах Новомосковской площадки компании «ЕвроХим».