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Происшествия19 октября 2021 12:18

В Белеве осудили местного жителя за кражу имущества из монастыря

Мужчина забрал себе сумку из одной из комнат обители
Елена Иргиз
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Обвиняемому очень требовалась выпивка

Обвиняемому очень требовалась выпивка

Фото: Алексей ФОКИН

В Белеве осудили местного жителя за кражу имущества из монастыря. Мужчина обворовал обитателя одной из комнат общежития.

На суде выяснилось, что в июле 2021 года обвиняемый был в одной из комнат Спасо-Преображенского мужского монастыря и забрал оттуда сумку с ноутбуком, планшетом с принадлежностями к нему, компьютерной проводной мышью, зарядным устройством мобильного телефона, общей стоимостью 35 300 рублей.

На суде обвиняемый признался, что все украденное продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, постановив также взыскать с осужденного 35 300 рублей как возмещение материального ущерба.

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