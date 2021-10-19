Обвиняемому очень требовалась выпивка Фото: Алексей ФОКИН

В Белеве осудили местного жителя за кражу имущества из монастыря. Мужчина обворовал обитателя одной из комнат общежития.

На суде выяснилось, что в июле 2021 года обвиняемый был в одной из комнат Спасо-Преображенского мужского монастыря и забрал оттуда сумку с ноутбуком, планшетом с принадлежностями к нему, компьютерной проводной мышью, зарядным устройством мобильного телефона, общей стоимостью 35 300 рублей.

На суде обвиняемый признался, что все украденное продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, постановив также взыскать с осужденного 35 300 рублей как возмещение материального ущерба.