Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 октября 2021: скончались еще 15 человек

За минувшие сутки заболело еще 173 человека Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области за минувшие сутки заболело еще 173 человека. Одновременно с этим выздоровели 157 жителей оружейной столицы и всего региона.

Смертность по-прежнему держится на высоком уровне и на текущий момент составляет 15 летальных исходов за сутки. Всего с начала пандемии от последствий заболевания умерли 3 257 человек.

По остальным данным цифры следующие: заболело всего 57 513 человек, закрыли больничные за весь период распространения COVID-19 в регионе 49 540.