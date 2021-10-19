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Здоровье19 октября 2021 11:45

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 октября 2021: скончались еще 15 человек

Смертность по-прежнему держится на высоком уровне
Елена Иргиз
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За минувшие сутки заболело еще 173 человека

За минувшие сутки заболело еще 173 человека

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области за минувшие сутки заболело еще 173 человека. Одновременно с этим выздоровели 157 жителей оружейной столицы и всего региона.

Смертность по-прежнему держится на высоком уровне и на текущий момент составляет 15 летальных исходов за сутки. Всего с начала пандемии от последствий заболевания умерли 3 257 человек.

По остальным данным цифры следующие: заболело всего 57 513 человек, закрыли больничные за весь период распространения COVID-19 в регионе 49 540.

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