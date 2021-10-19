Тульский оперштаб разъяснил порядок получения QR-кода и как им воспользоваться

Детям получать такой код не нужно

Правительство Тульской области разъяснило жителям региона, как получить QR-код о вакцинации и воспользоваться им при посещении мероприятий.

Для этого надо зарегистрироваться на портале Госуслуг, причем учетная запись должна быть подтвержденная. Завести аккаунт можно в центре обслуживания МФЦ, Пенсионного фонда или банка, через «мобильный банк» либо в режиме онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. QR-код получают все, кто сделал прививку от коронавируса или же переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Отметим, что детям получать этот код не нужно.

Предъявить QR-код можно будет как на мобильном устройстве, скачав файл либо же через приложение "Стоп.Ковид-19", так и в печатном виде. Сотрудник заведения проверит достоверность кода при помощи своего смартфона. Также гражданам необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, что с 22 октября в Тульской области вводится ряд коронавирусных ограничений. Кроме QR-кодов для посещения культурных, спортивных и развлекательных мероприятий закрываются все заведения общепита с 00:00 до 07:00 утра - им разрешено работать только на доставку. Также детям запрещено посещать торговые центры без взрослых.