Суд приговорил женщину к исправительным работам на 1,5 года Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске осудили мать, ударившую сына головой о дверной косяк. Напомним, что ребенок скончался от травмы головы через несколько часов.

Как было установлено в ходе судебного следствия, около 7 утра 12 августа 2021 года обвиняемая вышла с трехмесячным сыном из ванной комнаты своей квартиры. Женщина шла быстро и, перенося ребенка через дверь, допустила небрежность, в результате которой ребенок ударился левой лобной областью головы о наличник дверного проема.

От удара образовался отек мозга, от которого мальчик впал в кому. Днем того же дня он умер. Мать же не позвала врача и сама помочь ребенку не пыталась.

Как было установлено, мальчик умер от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями под твердую и мягкую мозговую оболочки, в вещество мозга с развитием отека головного мозга на фоне имевшейся у него до травмы патологии головного мозга.

Суд приговорил женщину к исправительным работам на 1,5 года. Также она должна будет ежемесячно платить из своего заработка 15% в доход государства. Сейчас горе-мать находится под подпиской о невыезде.