Количество общественного транспорта в часы-пик на улицах Тулы должно увеличиться Фото: Алексей ФОКИН

Наиболее острая ситуация, согласно данным регионального ситуационного центра, наблюдается в утренние часы с 7:30 до 9:00 и в вечернее время с 19:00 до 22:00. Больше всего жалоб поступает из Тулы, Ефремова и Новомосковска.

Больше всего транспорта не хватает на маршрутах, обслуживаемых «Тулагорэлектротрансом». Как ни удивительно, но лидирует № 18, интервал движения на котором был ранее заявлен как 10-12 минут, а на линию выпущены автобусы увеличенной средней вместимости марки «ЛиАЗ». Сильно поредевший частный маршрут № 62 тоже вызывает нарекания – машины стали более вместимыми, а интервал сильно увеличился.

Дефицит автобусов наблюдается также на автобусном маршруте № 1 и троллейбусном № 5 (оба тоже «Тулагорэлектротранс»).

Много жалоб и маршрутное такси № 51. Между прочим, далеко не в первый раз с начала 2021 года, но ситуация до сих пор не исправилась.

Контроль за соблюдением перевозчиками расписания движения проблемных маршрутов не только ужесточат. В период ухудшения пандемии коронавируса власти региона потребуют введения дополнительных рейсов, чтобы не допускать переполненности автобусов.