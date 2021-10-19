В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи: возбуждено уголовное дело

Фото СУ СК России по Тульской области с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что 17 октября при проведении работ в траншее земляным грунтом засыпало 45-летнего сотрудника АО «Тулагорводоканала». Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Отмечается, что мужчина выполнял свои обязанности в свободное от работы время.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Будет проведен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лица, ответственные за проведение работ на этом участке.