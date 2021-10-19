Число военных медиков в ковидных госпиталях Тульской области будет увеличено Фото: Алексей ФОКИН

Учитывая, что количество вызовов к больным инфекционными заболеваниям и их госпитализация растет, принято решение вновь подключить на помощь персоналу больниц студентов медицинских вузов. Но сейчас речь идет о первичном звене, а не коронавирусных госпиталях.

А вот в тульских инфекционных госпиталях, предполагается, помогут военные медики. Соответствующее обращение к Минобороны по этому поводу уже готовится.