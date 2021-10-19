Тульские школьники на осенних каникулах будут гулять две недели вместо одной Фото: Алексей ФОКИН

Плановые осенние каникулы начнутся с 25 октября, а не с 28-го, как планировалось ранее. При этом, с учетом праздничных и нерабочих дней в честь Дня народного единства каникулы продлятся две недели до 8 ноября.

Напомним, что на прошлой неделе на российском уровне рассматривались различные варианты организации учебного процесса школьников. Тогда национальный Минобраз выступил против продления каникул по всей стране, отдав последнее решение на откуп регионам. В Тульской области этим воспользовались. Но о переводе школьников на дистант пока речи не идет.