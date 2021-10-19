Последние новости Тулы на 19 октября 2021 года: в регионе вводятся новые коронавирусные ограничения, COVID-19 стали болеть и беременные, а в связи с гибелью рабочего в траншее возбудили уголовное дело

В Тульской области вводятся новые коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отмечены случаи заболевания беременных коронавирусом. Об этом врачи сообщили на совещании в режиме видеосвязи с главными врачами медучреждений региона.

Пройти на экскурсию в музей, на выставку, в кинотеатр, театр, цирк, боулинг, бильярд и другие полустационарные учреждения можно будет только по QR-коду, а заведения общественного питания будут закрыты с 00:00 до 7:00. В это время они смогут работать только на самовывоз и доставку в связи с новыми коронавирусными ограничениями.

В Тульской области детей без родителей не пустят в торговые центры. Также кроме запрета на посещение торговых центров детям без родителей вводится запрет и на выезд организованных детских групп.

В Туле следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины при проведении земляных работ на Новомосковском шоссе. 17 октября в траншее обрушился грунт, в результате чего 45-летний рабочий получил травмы несовместимые с жизнью.