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Здоровье18 октября 2021 17:26

Дети Тульской области попадают под коронавирусные ограничения

Такое решение приняли сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве региона
Елена Иргиз
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Ограничения вступят в силу с 22 октября

Ограничения вступят в силу с 22 октября

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области детей без родителей не пустят в торговые центры. Такое решение приняли сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, что в области с 22 октября вводятся коронавирусные ограничения. В частности, кроме запрета на посещение торговых центров детям без родителей вводится запрет и на выезд организованных детских групп. Исключения коснуться только тех мероприятий, которые входят в единый календарный план.

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