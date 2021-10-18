Дети Тульской области попадают под коронавирусные ограничения

Ограничения вступят в силу с 22 октября Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области детей без родителей не пустят в торговые центры. Такое решение приняли сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, что в области с 22 октября вводятся коронавирусные ограничения. В частности, кроме запрета на посещение торговых центров детям без родителей вводится запрет и на выезд организованных детских групп. Исключения коснуться только тех мероприятий, которые входят в единый календарный план.