QR-коды в кино и боулинг: в Тульской области с 22 октября вводятся новые коронавирусные ограничения

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В Тульской области с 22 октября вводятся новые коронавирусные ограничения. Их утвердили сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании при губернаторе.

В частности, сообщается следующее:

- Заведения общественного питания будут закрыты с 00:00 до 7:00. В это время они смогут работать только на самовывоз и доставку.

- Пройти на экскурсию в музей, на выставку, в кинотеатр, театр, цирк, боулин, бильярд и другие полустационарные учреждения можно будет только по QR-коду.

- Детям запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей.

- Запрещаются и выезды организованных детских групп, за исключением мероприятий, входящих в единый календарный план.

- Студенты-медики 3 и 6 курса, а также ординаторы могут перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, проведение новогодних корпоративов в Тульской области остается под вопросом.