В Туле сутки будет идти снег

Будьте внимательны и осторожны на дорогах Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

Как предсказывают синоптики, в Тульской области с 21:00 18 октября по 21:00 19 октября ожидается сильное похолодание и небольшой мокрый снег.

В связи с этим, региональная Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны на проезжей части, избегайте резких маневров и торможений - это может привести к аварии.

Пешеходам тоже напоминают, что при переходе через дорогу нужно убедиться, что автомобиль остановился и вас пропускает. А в темное время суток нужно иметь на вещах и одежде светоотражатели.

Также с октября в области не рекомендуется ездить на мото и велотранспорте из-за высокой степени угрозы попасть на нем в ДТП.