Артем Гамов из Кимовского района стал лучшим участковым Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021», в рамках которого жители Тульской области могли выбрать лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции.

По итогам опроса победу одержал участковый из Кимовского района Артем Гамов. Он обслуживает административный участок, в который входит более десяти сел, поселков и деревень. В служебной деятельности победитель конкурса считает для себя максимально важным доверие населения, владение оперативной обстановкой на административном участке и упорство в достижении поставленных задач.

Теперь он будет представлять наш регион на российском финале «Народного участкового – 2021», который пройдет в ноябре.