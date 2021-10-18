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Общество18 октября 2021 18:29

Артем Гамов из Кимовского района стал лучшим участковым Тульской области

Теперь он будет представлять наш регион на российском уровне
Игорь КОПЫТОВ
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Артем Гамов из Кимовского района стал лучшим участковым Тульской области

Артем Гамов из Кимовского района стал лучшим участковым Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021», в рамках которого жители Тульской области могли выбрать лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции.

По итогам опроса победу одержал участковый из Кимовского района Артем Гамов. Он обслуживает административный участок, в который входит более десяти сел, поселков и деревень. В служебной деятельности победитель конкурса считает для себя максимально важным доверие населения, владение оперативной обстановкой на административном участке и упорство в достижении поставленных задач.

Теперь он будет представлять наш регион на российском финале «Народного участкового – 2021», который пройдет в ноябре.

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