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Здоровье18 октября 2021 15:31

В Тульской области отмечены случаи заболевания беременных коронавирусом

Также возраст заболевших ковидом, которым требуется стационарная помощь, стал моложе
Елена Иргиз
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Большинство госпитализированных с коронавирусом - те, кто не сделал прививку

Большинство госпитализированных с коронавирусом - те, кто не сделал прививку

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отмечены случаи заболевания беременных коронавирусом. Об этом врачи сообщили сегодня, 18 октября, на совещании в режиме видеосвязи с главными врачами медучреждений региона.

В ходе встречи говорилось, что большинство госпитализированных с коронавирусом - те, кто не сделал прививку. При этом возраст заболевших ковидом, которым требуется стационарная помощь, стал моложе. Увеличилось в целом и количество вызовов к больным инфекционными заболеваниями и их госпитализаций.

Тем не менее, в инфекционных госпиталях области существует резерв коек. Ситуация с COVID-19 находится под контролем. Однако наблюдается нехватка медицинского персонала первичного звена. В связи с этим, в ковидные госпитали будут призывать студенты медицинских вузов. Также готовится обращение в Министерство обороны с просьбой призвать военных медиков на помощь тульским врачам, работающим с больными коронавирусом.

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