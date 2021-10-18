В Тульской области коронавирусом за неделю заразились 1159 человек

Выздоровели от ковида за прошедшую неделю 1058 жителей Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Тульской области за минувшую неделю с 12 по 18 октября зафиксировано 1159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели жители 23 районов и городов, кроме Арсеньевского, Каменского и Куркинского. Всего с начала пандемии в регионе отмечается 57 340 случаев заболевания.

Выздоровели от ковида за прошедшую неделю 1058 жителей Тулы и области. Общее число победивших вирус составляет 49 383 человека.

Также 95 человек скончались от последствий заболевания за минувшую неделю. Им было от 46 лет до 91 года. У большинства из них были хронические заболевания. Всего в регионе от осложнений, вызванных вирусом, умерли 3 242 человека.

Отметим, что по данным на 15 октября 2021 года в Тульской области почти 600 000 человек вакцинированы первым компонентом. Полностью сделали прививку 566 744. В процентном соотношении коллективный иммунитет в регионе составляет 46%.