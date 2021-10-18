Коронавирус в Тульской области, последние данные на 18 октября 2021: умерло за сутки 16 человек

По последним данным статистики, в Тульской области выявлено 176 случаев заболевания за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области выявлено 176 случаев заболевания за минувшие сутки. Общее число фактов заражения COVID-19 - 57 340 c марта 2020 года.

При этом отмечается 160 выздоровлений за указанный период и 49 383 - за все время пандемии.

Смертность в регионе держится на высоком уровне и по данным на 18 октября составляет 16 человек за сутки. Всего в регионе скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 3 242 жителя.