Одиннадцатилетнего мальчика, шесть дней ждавшего педиатра в Киреевске, выписали из больницы

Ребенка выписали из больницы, но он продолжит лечиться дома Фото: Алексей ФОКИН

Одиннадцатилетнего мальчика из Киреевского района, который ждал педиатра шесть дней, выписали из больницы. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылаясь на мать ребенка.

Напомним, что врач приехала к мальчику только спустя шесть дней после того, как он заболел. Она его только осмотрела и не оставила лекарств. Через несколько дней ребенка отвезли в больницу в Туле, где он почти сразу же попал в реанимацию.

По словам матери, у ее сына обнаружили двустороннюю пневмонию при 20% поражении легких. Так проявились осложнения после коронавируса.

Сейчас ребенка выписали из больницы, но он продолжит лечиться дома. Мать же мальчика собирается потребовать с районной больницы возмещение физического и морального ущерба.