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Происшествия18 октября 2021 10:12

В Туле на Щегловской засеке столкнулись трамвай и автобус

Авария произошла утром 18 октября
Елена Иргиз
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По предварительным данным, автобус поворачивал и почему-то не пропустил трамвай

По предварительным данным, автобус поворачивал и почему-то не пропустил трамвай

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле столкнулись трамвай и автобус. Авария произошла утром 18 октября около дома № 8 по улице Щегловская засека, сообщает портал myslo.ru.

По предварительным данным, автобус поворачивал и почему-то не пропустил трамвай, едущий по маршруту в сторону Щегловской засеки.

В аварии пострадавших нет, хотя, по словам вагоновожатого, в трамвае было много пассажиров. После ДТП в сторону КБП наблюдалась небольшая пробка.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет региональная Госавтоинспекция.

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