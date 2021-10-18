В Туле на Щегловской засеке столкнулись трамвай и автобус

По предварительным данным, автобус поворачивал и почему-то не пропустил трамвай Фото: Алексей ФОКИН

В Туле столкнулись трамвай и автобус. Авария произошла утром 18 октября около дома № 8 по улице Щегловская засека, сообщает портал myslo.ru.

По предварительным данным, автобус поворачивал и почему-то не пропустил трамвай, едущий по маршруту в сторону Щегловской засеки.

В аварии пострадавших нет, хотя, по словам вагоновожатого, в трамвае было много пассажиров. После ДТП в сторону КБП наблюдалась небольшая пробка.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет региональная Госавтоинспекция.