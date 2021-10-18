Фото группы: "АнтиДилер Тула_Федерация ЗОЖ_Тула"

В тульском Заречье один из табачных магазинов продавал подросткам сигареты. Сообщение об этом появилось среди активистов в социальных сетях. Факт продажи электронной сигареты молодой девушке, которой еще не исполнилось 18 лет, зафиксировали на камеру.

При этом, по словам волонтеров движения, продавец спросил, сколько лет девушке. Узнав, что ей нет 18, он все равно продал ей электронную сигарету.

Также общественники обращают внимание на то, что в торговой точке не было документов в уголке потребителя. Рейд проводился совместно с полицией города.