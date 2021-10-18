За минувшие выходные от осложнений коронавируса скончались 28 человек

Победить заболевание удалось при этом 312 жителям Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные в регионе коронавирусной инфекцией заразились 342 человека. Победить заболевание удалось при этом 312 жителям Тулы и области, а 28 человек - скончались.

От различных осложнений при этом скончались 28 человек. Отметим, что в прошедшее воскресенье впервые за неделю снизилось количество смертей, однако все равно их количество превышает 10 человек в сутки.

На утро понедельника, 18 октября, в регионе в общей сложности зараженных COVID-19 насчитывается 57 164, 49 223 человека излечились, а 3 226 - скончались.