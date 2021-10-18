Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 8:45

Последние новости Тулы на 18 октября 2021 года: в Белеве сын утопил отца в бочке с водой, а в Туле инкассаторы сбили девушку

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 18 октября
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предположительно, мужчины поссорились на почве пьяного конфликта

Предположительно, мужчины поссорились на почве пьяного конфликта

Фото: материалы пресс-служб

За минувшие выходные в регионе коронавирусной инфекцией заразились 342 человека. Победить заболевание удалось при этом 312 жителям Тулы и области, а 28 человек - скончались.

В Белевском районе местный житель утопил отца в бочке с водой. Предположительно, мужчины поссорились на почве пьяного конфликта. Следователи возбудили уголовное дело.

Вечером 16 октября около восьми часов вечера на улице Штыковой инкассаторы сбили пешехода. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

В тульском Заречье один из табачных магазинов продавал подросткам сигареты. Сообщение об этом появилось среди активистов в социальных сетях. Отмечается, что факт продажи электронной сигареты молодой девушке, которой еще не исполнилось 18 лет, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Интересное