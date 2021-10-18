Последние новости Тулы на 18 октября 2021 года: в Белеве сын утопил отца в бочке с водой, а в Туле инкассаторы сбили девушку

Предположительно, мужчины поссорились на почве пьяного конфликта Фото: материалы пресс-служб

За минувшие выходные в регионе коронавирусной инфекцией заразились 342 человека. Победить заболевание удалось при этом 312 жителям Тулы и области, а 28 человек - скончались.

В Белевском районе местный житель утопил отца в бочке с водой. Предположительно, мужчины поссорились на почве пьяного конфликта. Следователи возбудили уголовное дело.

Вечером 16 октября около восьми часов вечера на улице Штыковой инкассаторы сбили пешехода. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

В тульском Заречье один из табачных магазинов продавал подросткам сигареты. Сообщение об этом появилось среди активистов в социальных сетях. Отмечается, что факт продажи электронной сигареты молодой девушке, которой еще не исполнилось 18 лет, зафиксировала камера видеонаблюдения.