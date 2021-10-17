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Здоровье17 октября 2021 13:30

Коронавирус в Тульской области: 157 жителей Тульской области по данным на 17 ктября выздоровели за минувшие сутки от COVID-19

Сутками ранее, 15 октября, поборовших инфекцию было 155
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: 157 жителей Тульской области по данным на 17 ктября выздоровели за минувшие сутки от COVID-19

Коронавирус в Тульской области: 157 жителей Тульской области по данным на 17 ктября выздоровели за минувшие сутки от COVID-19

Фото: Алексей ФОКИН

С марта 2020-го в Тульском регионе от коронавируса излечились 49223 человека.

При этом за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 172 человека, а в целом - 57164 человека.

По последним данным в Тульской области полную прививку от коронавируса двумя компонентами уже сделали 566744 человек, что составляет 46% от необходимого коллективного иммунитета в регионе.

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