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Здоровье16 октября 2021 12:45

Коронавирус в Тульской области: по данным на 17 октября, за минувшие сутки инфекцией заболели 172 человека

К сожалению, наблюдается стабильный рост числа заболевших
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: по данным на 17 октября, за минувшие сутки инфекцией заболели 172 человека

Коронавирус в Тульской области: по данным на 17 октября, за минувшие сутки инфекцией заболели 172 человека

Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее было официально подтверждено 170 диагнозов на территории региона. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области заболели 57164 человека.

Вместе с тем, по последним данным в Тульской области полную прививку от коронавируса двумя компонентами уже сделали 566744 человек, что составляет 46% от необходимого коллективного иммунитета в регионе.

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