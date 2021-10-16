Коронавирус в Тульской области: по данным на 17 октября, за минувшие сутки инфекцией заболели 172 человека Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее было официально подтверждено 170 диагнозов на территории региона. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области заболели 57164 человека.

Вместе с тем, по последним данным в Тульской области полную прививку от коронавируса двумя компонентами уже сделали 566744 человек, что составляет 46% от необходимого коллективного иммунитета в регионе.