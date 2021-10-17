Туляк произвел настоящий фурор на шоу «Голос»

Туляк Иван Харьковский выступил на 10-м сезоне популярного музыкального телешоу "Голос" в так называемых «слепых прослушиваниях».

Выпуск с его выступлением вышел в эфир 15 октября. Перед жюри Харьковский исполнил песню Рождена Ануси «Знаешь», чем вызвал настоящий фурор среди жюри.

Надо отдать должное, что на пути к успеху 32-летний туляк, уже семь лет, по его словам, живущий в столице, дважды пытался пробиться на телешоу – во втором и седьмом сезонах, однако, не преуспел. Теперь же ему предстоит подготовка к следующим этапам шоу под руководством Леонида Агутина.