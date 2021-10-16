Тульский «Арсенал» - питерский «Зенит»: 2:1 в пользу хозяев поля Фото: материалы пресс-служб

Еще в середине первого тайма гости навязали тулякам свою игру, бесспорно гораздо больше владея мячом. Несколько опасных ситуаций у наших ворот спас голкипер Коченков. Создать более-менее опасные моменты самим хозяевам удалось лишь в первые минуты, пока питерцы «примерялись» к газону.

Второй тайм начался с атаки Дзюбы, которая, впрочем, ни к чему не привела. Зато на 51-й Давиташвили, играя один на один с вратарем «Зенита» открыл счет игры. На 88-й Дзюба сравнял счет, а под самый занавес, за минуту до свистка отличился Кангва, все-таки вернувший победу «Арсеналу».

Итог встречи – 2:1 в пользу тульского «Арсенала».

Тульский «Арсенал» - питерский «Зенит»: 2:1 в пользу хозяев поля