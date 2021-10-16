Тульский «Арсенал» - питерский «Зенит»: итог первого тайма – 0:0 Фото: материалы пресс-служб

В стартовом составе туляков на поле вышли: Коченков, Радакович, Смолников, Марков, Ткачев, Чаушич, Давиташвили, Степанов, Кингс, Беляев и Хлусевич. У соперников: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ловрен, Крговой, Вендел, Кузяев, Молком, Сутормин, Ерохин, Дзюба.

Стартовала игра на равных. На 12-й минуте после удара Сантоса наши ворота спас Коченков, через три минуты он же подобрал мяч из-под ног Дзюбы. Опасные моменты были на 18 и 29 минутах, но повсюду выручал наш голкипер. На 35-й попытался издалека пробить Кингс, но промахнулся мимо створа.

Итог первого тайма – безголевая ничья.