Как в Туле отметят День отца

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В Тульской области предложили учредить знак «Отцовская слава». Об этом шла речь сегодня, 15 октября, на рабочей встрече губернатора с заместителем председателя регионального правительства.

В рамках встречи обсудили подготовку к празднованию Дня отца. Теперь его будут отмечать каждое третье воскресенье октября.

Отметим, что ко Дню отца в каждом муниципалитете пройдут различные акции, флешмобы, выставки, спортивные мероприятия. В частности, в воскресенье в Белоусовском парке состоится «Зарядка вместе с папой».

Также на экранах города в этот день будут транслироваться видеопоздравления от детей папам с праздником.

Жителей и гостей Тульской области также ожидают:

- Виртуальная выставка из фондов Дома-музея В.В. Вересаева «Тульский доктор Смидович»

- Экскурсионная программа: «В.Ф. Руднев прекрасный отец и доблестный защитник Отечества», в которой расскажут об адмирале В.Ф. Рудневе, как прекрасном отце троих сыновей, который всегда был для них примером для подражания.

- Театрализованная экскурсия «Тула самоварная».

- Богородицкий дворец-музей проведет квест «Отцы и дети»,

- Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг» приглашает принять участие в конкурсе рисунков и фотографий «Папа и я –лучшие друзья»,

- Историко-мемориальный музей Демидовых проведет экскурсию-лекцию «Не надобно иного образца Когда в глазах пример отца», и многое другое.