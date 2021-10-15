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Происшествия15 октября 2021 17:02

В Туле Opel насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

Водитель иномарки заметил его в последний момент и не успел затормозить или отвернуть
Елена Иргиз
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От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле вечером 13 октября Opel Antara переехал лежащего на дороге мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Как сообщает портал Myslo, ссылаясь на региональную Госавтоинспекцию, ДТП случилось на улице Епифанской. Около 21:15 34-летний мужчина, будучи за рулем Opel Antara, наехал на 44-летнего местного жителя, который по непонятной причине лежал на проезжей части. Водитель иномарки заметил его в последний момент и не успел затормозить или отвернуть.

Все подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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