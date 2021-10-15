В Тульской области в магазинах «Магнит», «Спар» и «Перекресток» нашли коронавирусные нарушения

Нарушения выявились в ходе регулярной инспекции ведомства
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области Роспотребнадзор в ряде сетевых супермаркетов нашел коронавирусные нарушения. Они выявились в ходе регулярной инспекции.
С 8 по 15 октября сотрудники Роспотребнадзора проверили 8 организаций общественного питания и 26 организаций торговли. Обнаружилось, что нарушения допускала организация общепита ООО «Альфа» из Ефремова и целый ряд организаций торговли, в том числе:
- АО «Тандер» (Магнит) в Туле и Белеве,
- ООО «СПАР Тула» в Новомосковске,
- АО ТД «Перекресток» в Ефремове,
- ИП Мелехова Е.А. в Туле,
- ИП Давтян В.Ж. в Туле,
- ПО Черепецкое в Суворове,
- ИП Трофимова Л.П. в Щекино,
- ИП Кривонос А.Е. в Ясногорском районе.
Отмечается, что за многочисленные нарушения временно приостановили деятельность ИП Мелихова Е.А. В других случаях на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц возбудили административные дела, материалы которых рассмотрит суд.