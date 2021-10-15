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Спорт15 октября 2021 15:18

В Тулу привезут Кубок Чемпионата России по футболу

Акция приурочена к 20-летнему юбилею Российской премьер-лиги
Елена Иргиз
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Болельщики смогут сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны в фан-зоне у желтого мяча

Болельщики смогут сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны в фан-зоне у желтого мяча

Фото: материалы пресс-служб

В Тулу привезут Кубок Чемпионата России по футболу. Увидеть трофей и сфотографироваться с ним можно будет пред матчем «Арсенал» - «Зенит». Игра начнется 16 октября в 14:00, сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики смогут сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны в фан-зоне у желтого мяча, а также выпить чая и сыграть в мини-футбол. Фотозона откроется в 12:30. Пройти на стадион болельщики смогут только по QR-кодам: их можно распечатать или скачать на телефон.

Акция приурочена к 20-летнему юбилею Российской премьер-лиги, который отмечается в этом году.

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