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Происшествия15 октября 2021 14:21

В Киреевске 10-летнего ребенка, напавшего на друга с ножом, поставят на учет в ПДН

За воспитанием мальчика не следили ни родители, ни школа
Елена Иргиз
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Проверку инцидента провела местная прокуратура

Проверку инцидента провела местная прокуратура

Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске местная прокуратура провела проверку иницидента с несовершеннолетним, порезавшим школьника ножом во время ссоры.

Как установила инспекция, вопреки требованиям закона и положениям устава руководство МКОУ «Киреевский центр образования № 3», в котором учатся дети, недостаточно занималось предупреждением правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также не выявляло причины, тому способствующие, и не устраняло их. Также и родители четвероклассника не следили за воспитанием своего ребенка.

Это все привело к тому, что 10 октября 2021 года, когда мальчик поссорился с 12-летним учеником той же школы, он ударил последнего ножом.

Прокуратура внесла директору центра образования представление. На мать ребенка, принесшего нож, составлен протокол по статье «Неисполнение родителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Расследование инцидента находится на контроле межрайонной прокуратуры. Также решается вопрос о постановке школьника на учет в районный отдел по делам несовершеннолетних.

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