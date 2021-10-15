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Здоровье15 октября 2021 12:15

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 октября 2021 года: за сутки умерло 15 человек

Серьезно увеличилось и количество заболевших за отмечаемый перод
Елена Иргиз
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Согласно последним данным статистики коронавирусом заболели еще 167 человек за сутки

Согласно последним данным статистики коронавирусом заболели еще 167 человек за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики коронавирусом заболели еще 167 человек за сутки. При этом победить заболевание удалось 150 жителям Тулы и области, закрывшим больничные.

Резко возросла смертность среди больных COVID-19. Так, за минувшие сутки от последствий заболевания скончались 15 человек.

Общая статистика по региону такова: 56 822 выявленных случаев, 48 911 выздоровевших и 3 198 умерших за все время распространения заболевания.

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