Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 октября 2021 года: за сутки умерло 15 человек

Согласно последним данным статистики коронавирусом заболели еще 167 человек за сутки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики коронавирусом заболели еще 167 человек за сутки. При этом победить заболевание удалось 150 жителям Тулы и области, закрывшим больничные.

Резко возросла смертность среди больных COVID-19. Так, за минувшие сутки от последствий заболевания скончались 15 человек.

Общая статистика по региону такова: 56 822 выявленных случаев, 48 911 выздоровевших и 3 198 умерших за все время распространения заболевания.