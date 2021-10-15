Дело Контрабаева – Черноусова: защита заявляет, что показания ряда свидетелей на этапе следствия были сфабрикованы. Об этом же говорят и сами свидетели.

Дело Контрабаева – Черноусова: защита заявляет, что показания ряда свидетелей на этапе следствия были сфабрикованы. Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным Минздравом – Тульская область не первый год занимает уверенное первое место по цифровизации здравоохранения. Кроме того, Тула является пилотным регионом, в котором первым делом внедряются многие инновации в цифровой медицине РФ.

Судебное заседание, состоявшееся в минувший понедельник, поначалу протекало без сенсаций и в уже привычном русле: свидетели, возглавлявшие в разное время некоторые районные медучреждения рассказывали, что в 2013 году в больницах заработала запись на прием, потом сотрудниками ЦИТ были внедрены модули поликлиники, стационара, лаборатории и т.д., как оно и планировалось, а РИСЗ в Тульской области действительно существует. Но когда пришел черед давать показания Виктору Пчелинцеву, возглавлявшему Сокольническую городскую больницу в период 1986-2015 гг., от привычной рутины не осталось и следа! Когда свидетелю предъявили для подтверждения протокол его допроса на этапе следствия, Пчелинцев обнаружил странности в его содержании:

- Подпись действительно моя, но вот целый ряд фраз словно «пририсовали», - заявил свидетель.

В суде свидетель заявил, что РИСЗ начала работать в 2013 году, в протоколе написано, что в 2015. Однако свидетель уверенно помнит, что все заработало уже существенно раньше, и подписанные им в 2013 году акты установки достоверны.

Это дало повод адвокату Игорю Чернецкому выступить с обращением к суду:

- В ответах на мои вопросы свидетель Пчелинцев пояснял, что в ходе допроса на этапе следствия акт обследования ГУЗ «Гремяческая участковая больница» ему не предоставлялся. Данные показания были подтверждены в том числе и тем протоколом допроса свидетеля, который был оглашен государственным обвинителем в рамках данного судебного процесса. Также я обращаю внимание на тот факт, что обвинительное заключение в отношении Контрабаева содержит краткое изложение показаний свидетеля Пчелинцева, в котором указано, что в ходе допроса ему был предъявлен акт обследования ГУЗ «Гремяческая участковая больница» в рамках исполнения Государственного контракта №2013-1. Обращаю внимание, что обвинительное заключение составлено с нарушениями ст. 220 п. 1 УК РФ, поскольку краткое изложение содержания показаний вышеуказанного свидетеля, не совпадает с теми, который он сегодня дал в суде… Теперь выясняется, что свидетелю никакие вопросы относительно Гремяческой участковой больницы на стадии следствия не задавались, и сегодня Пчелинцев этот факт подтвердил.

На следующий день свои показания в ходе судебного процесса дала Наталья Колденкова, в 2012-2014 гг. занимавшая пост главврача поликлиники пос. Шварц, заявила в суде, что «Инфоклинику» им поставили в 2013 году, было оборудовано 8 рабочих мест и работал модуль электронной записи к врачу. Между тем, в протоколе допроса у следователя зафиксировано, что Колденкова показала, что «Инфоклиника» начала работать только в 2015 году, а подписать акты якобы ее заставили. Опять в протоколах 15-й год, а свидетели говорят, что 13-й.

Дальше больше – выяснилось, что Колденкова уверенно помнит, что зашла на 5-7 мин к следователю, т.к. была с дочкой, вопросов ей не задавали, дали что-то подписать. Ничего сказанного в протоколе она не говорила. При этом в деле оказался протокол допроса на несколько страниц длившийся якобы более часа. Опять множество вопиющих несовпадений…

- Показания, данные свидетелями в суде, существенно отличаются от их же показаний на стадии следствия, - заявил адвокат Чернецкий. - Обращаю внимание суда, что показания Колденковой и Пчелинцева, данные ими следователю, представляют собой компьютерную копию – слово в слово! Это вызывает ощущение, что следователь вкладывал в уста свидетелей показания, которые они не говорили, и в текущем судебном процессе свидетели говорят совершенно другие вещи, совершенно другим языком. На данный момент у стороны защиты уже зафиксированы 9 показаний свидетелей, которые слово в слово – точные копии друг друга. Текст словно кочует из протокола в протокол: у меня складывается впечатление, что свидетели именно в суде излагают истину, а на допросах у следователя они соглашались с его формулировками.

- Формулировки ответов на стадии следствия идентичны, и это странно, поскольку свидетели из разных медучреждений, никак не взаимосвязанные друг с другом, - согласился со своим коллегой адвокат Токарев. - Очевидно, следователь навязывал свою формулировку к тем документам, которые он показывал свидетелям. Зачем он это делал? Поэтому необходимо вызвать в суд следователя для разъяснения этой ситуации.

После показаний Колденковой, как и после показаний всех предыдущих свидетелей, подсудимый Черноусов зачитал официальную статистику, полученную от Министерства здравоохранения ТО о количестве пациентов записавшихся электронно через регистратуру медицинского учреждения. Документ, кстати, приобщен к делу. И выяснилось, что и в Шварцевскую поликлинику, как и в Сокольническую городскую больницу записалось на момент сдачи контракта в июле 2013 по несколько тысяч пациентов. «Эти данные хранятся в РИСЗ, заверены ЭЦП реальных пользователей системы, и они объективно достоверны» - пояснил Черноусов. По ходу судебного процесса все свидетели, заявлявшие на следствие о том, что РИСЗ в 2013 году не существовало, после предъявления объективных фактов скоропостижно вспоминают о том, что на самом деле в 2013 году все было, модуль регистратура предусмотренный контрактом работал, больницы контролировал Минздрав области, они еженедельно отчитывались о процессе внедрения Инфоклиники. Т.е. даже вспоминают детальные обстоятельства, подтверждающие работу РИСЗ в 2013 году. Впрочем и на ранних этапах судебного разбирательства семеро членов приемочной комиссии заявили, что на самом деле подписывали акты, хотя на допросе у следователя якобы заявляли иное.

Также в этот день исследовались материалы уголовного дела, связанные с конкурсной документацией на разработку и внедрение информационной системы здравоохранения Тульской области. И здесь, по мнению защиты, тоже обнаружилась странность – в материалах отсутствует неотъемлемая часть, а именно сама конкурсная заявка. Поэтому невозможно дать надлежащую оценку доводам обвинения в части предполагаемого нарушения конкурентной процедуры без приобщения конкурсной заявки к материалам уголовного дела.

Защита также обратила внимание на несколько фактов, выявленных в процессе оглашения конкурсных документов прокурором. Во-первых, уже из конкурсной документации всем участникам было ясно, что передавать надо неисключительные права, во-вторых, в конкурсе участвовали известные крупные конкуренты компании Черноусова, а именно Корпорация «КРОК», ООО «Виста» СПБ, ООО «ПрограмБанк» - фирмы занимающиеся разработкой медицинского программного обеспечения с многолетней историей, в-третьих, участники набрали очень близкие баллы и никого не сняли с конкурса, что окончательно подтверждает его конкурентность и отсутствие какой-либо гарантии выигрыша ООО «Смарт Дельта Системс». Кстати выяснилось, что и Контрабаев к оценке результатов конкурса никакого отношения не имел.

Завершало отчетное судебное заседание рассмотрение ходатайства государственного обвинителя Комиссаровой о продлении действующей меры пресечения для подсудимых. Контрабаев просил суд перевести его на запрет определённых действий или подписку о невыезде, мотивируя тем, что находится в бедственном положении, жена с новорожденным ребенком не работает, ему работать и содержать семью также запрещают. Продавать уже нечего. Как известно даже единственное транспортное средство – старенький Ситроен у него тоже изъяли. Однако суд вынес решение о продлении домашнего ареста для Контрабаева и Черноусова до 29 декабря 2021 года.