В Киреевске экипаж ДПС задержал водителя в наркотическом опьянении на автомобиле в розыске

В настоящее время мужчина задержан. Полиция выясняет все обстоятельства дела Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске экипаж ДПС задержал водителя в наркотическом опьянении. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводили патрулирование улиц города и заметили странно движущийся ВАЗ-2113. Автомобиль ехал по такой траектории, что создавал угрозу безопасности других машин и пешеходов.

Дорожные полицейские остановили машину для проверки документов. 32-летний мужчина, сидящий за рулем, вел себя нервно, от чего у полицейских появилось подозрение, что он находится под действием наркотиков. Более того, номера на автомобиле находились в розыске.

При обыске машины также нашли сверток с растительной массой зеленого цвета, похожий на наркотик. Однако пройти освидетельствование на наркотическое опьянение мужчина отказался.

В настоящее время мужчина задержан. Полиция выясняет все обстоятельства дела.