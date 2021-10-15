Житель Щекина до смерти забил незнакомца на улице

От полученных травм 49-летний местный житель скончался на месте происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине завершили расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В нем обвиняется 24-летний местный житель.

Как установило следствие, утром 29 мая 2021 года подозреваемый был пьян и в одном из скверов города на глазах у свидетелей избил незнакомого мужчину без каких-либо причин. От полученных травм 49-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Сейчас обвиняемый арестован. Уголовное дело рассмотрит Щекинский районный суд. За избиение до смерти мужчине грозит до 15 лет колонии, к которым может добавиться еще и 2 года ограничения свободы.