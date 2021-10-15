В Кимовске неизвестные порезали администратора гостиницы

Женщину отвезли в центральную районную больницу с сильными порезами лица Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ищут преступников, которые напали на администратора гостиницы кафе "Максим" в Кимовске. Сообщение от сына пострадавшей появилось в группе "ЧП Новомосковск". Женщину отвезли в центральную районную больницу с сильными порезами лица.

Сообщается, что правоохранители в настоящее время устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Определяется степень тяжести нанесенного вреда здоровью женщины.