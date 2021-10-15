Последние новости Тулы на 15 октября 2021 года: в тульской колонии задержали экстремистов, а водитель маршрутки обматерил пассажира

Кадр из видео УФСБ России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В тульской колонии ИК-6 задержали экстремистов из числа отбывающих наказание. Они были членами запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.).

Водитель маршрутного такси обругал пассажира нецензурной бранью. По словам жителя Тулы, вечером в маршрутках №117 и 114, едущих по маршруту Тула-Щекино, перестали работать терминалы безналичной оплаты, поэтому пришлось ехать на такси. Туляк хотел узнать, почему не работают терминалы и куда можно обратиться с этой проблемой. Однако водитель ответил ему в грубой форме и попросил не донимать его вопросами.

Жители Венева пожаловались на пешеходную дорожку, которая идет под трубами инженерных коммуникаций. Некоторые жители города писали, что подойти к саду можно с другой стороны и высказали предположение, что работы еще не завершены. Администрация города утверждает, что вскоре здесь будет установлен переход.

В день Покрова Пресвятой Богородицы в Туле решили сыграть свадьбу 14 пар. Всего в октябре в регионе подали заявку на регистрацию 150 пар.