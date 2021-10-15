В Туле водитель маршрутки обматерил пассажира из-за неработающего терминала

вечером в транспорте перестали работать терминалы безналичной оплаты

В социальных сетях житель Тулы пожаловался на работу терминалов в маршрутках №№117 и 114, следующих из Тулы в Щекино. По его словам, вечером в транспорте перестали работать терминалы безналичной оплаты, поэтому пришлось ехать на такси.

«Вчера в 9:30, а потом и в 10:00 не смог уехать из Тулы, потому что на всех маршрутах 117-114 внезапно дали сбои все терминалы безналичной оплаты. Вот как добрые сотрудники помогали решить мне проблему…Первого водителя к сожалению не снял на видео, видно только что он работает без маски, конечно он меня выгнал, я стал ждать второй, к этому моменту я уже подготовился. Итог: вот какие хамоватые, ушлые водители работают в автоколонне 1810, пришлось мне ехать на такси.», — написал недовольный пассажир.

Туляк хотел узнать, почему не работают терминалы и куда можно обратиться с этой проблемой. Однако водитель ответил ему в грубой форме и попросил не донимать его вопросами.