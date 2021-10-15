За смертельное ДТП в Тульской области водитель автопоезда пойдет под суд

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд. Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области будут судить иностранного гражданина. Он обвиняется в преступлении по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека».

Как считает следствие, 19 июня этого года 62-летний мужчина был за рулем автопоезда «DAF» и следовал по трассе «Крым». В Щекинском районе он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутную «ГАЗель».

Тогда в результате ДТП погиб 55-летний водитель микроавтобуса. Также тяжело пострадали два его пассажира.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд.