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Общество14 октября 2021 20:55

В колонии Тульской области задержали членов запрещенной организации АУЕ

Их деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ и УФСИН
Елена Иргиз
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Фото: кадр из видео, видео: УФСБ России по Тульской области

Фото: кадр из видео, видео: УФСБ России по Тульской области

В тульской колонии ИК-6 задержали экстремистов из числа отбывающих наказание. Они были членами запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.). Их деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Тульской области во взаимодействии с ФСИН России и УФСИН России по Тульской области.

Сообщается, что члены преступной группы пропагандировали среди осужденных тюремную субкультуру и негласную иерархию заключенных, призывали систематически нарушать внутренний распорядок исправительного учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов, проводили азартные игры на территории колонии, а также осуществляли сбор средств для поддержания деятельности запрещенной организации.

В настоящий момент все участвующие в данной деятельности лица задержаны. Возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Ведется следствие.

В колонии Тульской области задержали членов запрещенной организации АУЕ
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