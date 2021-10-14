Как тулякам принять участие во Всероссийской переписи населения

Граждане России должны будут ответить на 33 вопроса

В Тульской области 15 октября стартует перепись населения. Именно во время переписи государство получает достоверные сведения о численности, национальном составе, ровне образования, состоянии в браке, источниках средств к существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях граждан страны.

Принять участие в ней можно следующими способами:

- ответить на вопросы переписчика по месту жительства;

- самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) до 8 ноября;

- посетить стационарный переписной участок. Всего в областной столице будет работать 168 таких пунктов;

- в МФЦ.

Граждане России должны будут ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию). А 10 - сведения о жилищных условиях.

Перепись охватит и временно проживающих граждан, но анкета для них будет короче - всего 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

В ходе переписи собираются только обезличенные данные. ФИО и адреса в переписные листы не заносятся.

Узнать подробную информацию можно на сайте strana2020.ru или по телефону горячей линии 8 800 707 20 20 ежедневно до 14 ноября с 9:00 до 21:00.