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Происшествия14 октября 2021 16:55

В Туле эвакуировали учеников и сотрудников Центра образования № 2

На месте происшествия разбирались сотрудники региональной Росгвардии
Елена Иргиз
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Причиной тому стал подозрительный предмет, который выбросили из машины недалеко от школы

Причиной тому стал подозрительный предмет, который выбросили из машины недалеко от школы

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле эвакуировали учеников и сотрудников Центра образования № 2 на улице Галкина.

Причиной тому стал подозрительный предмет, который выбросили из машины недалеко от школы. На месте происшествия разбирались сотрудники региональной Росгвардии. Сейчас оцепление вокруг ЦО снято.

Сообщается, что подозрительным предметом стал чей-то забытый мешок со сменной обувью. Также отмечается, что данный инцидент стал учебной тревогой.

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