В Тульской области осудили виновника гибели 15-летней девушки

Предположительно, компания молодых людей отмечала демобилизацию одного из них Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили пьяного молодого парня, по вине которого погибла 15-летняя девушка. Авария случилась ночью 11 июля.

Как установило следствие, ночью 11 июля 2021 года при подъезде к селу Большое Огарево пьяный 26-летний парень, будучи за рулем «ВАЗ 2112», не справился с управлением, от чего машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате аварии погибла 15-летняя тулячка - пассажирка автомобиля. Еще двое пассажиров - 15-летний житель Московской области и 18-летний житель поселка Теплое - оказались в больнице с различными повреждениями. Сам водитель и еще один 20-летний пассажир травм не получили.

Предположительно, компания молодых людей отмечала демобилизацию одного из них, после чего решила покататься.

Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам колонии общего режима лишив его прав на 3 года. Также он должен заплатить 1 180 000 рублей в пользу потерпевших.