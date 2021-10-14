В Тульской области за взятку под суд пойдет бывший начальник отдела полиции

Следователи и сотрудники регионального ФСБ России собрали все доказательства, изобличающие мужчину Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

Как установило следствие, 15 июля 2021 года 40-летний бывший начальник одного из отделов полиции УМВД России по региону неподалеку от отделения получил взятку в 200 тысяч рублей от 29-летнего знакомого, выступившего посредником в этом деле. Деньги должны были стать платой за принятие незаконного процессуального решения.

Следователи и сотрудники регионального ФСБ России собрали все доказательства, изобличающие мужчину. Уголовное дело рассмотрит суд. Посредник обвиняемого также пойдет под суд по статье "Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий".