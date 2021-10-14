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Общество14 октября 2021 14:09

В Ефремове уволили главу Бюро судмедэкспертизы из-за конфликта интересов

Работа мужчины «на два фронта» выявилась еще несколько лет назад
Елена Иргиз
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Ранее надзорные органы не видели ничего противозаконного

Ранее надзорные органы не видели ничего противозаконного

Фото: Алексей ФОКИН

Начальника Ефремовского Бюро судебно-медицинской экспертизы уволили с должности после того, как проверку провела местная прокуратура.

В ходе инспекции выяснилось, что мужчина не только возглавлял БСМЭ, но и был учредителем и руководителем коммерческой организации, которая оказывала платные похоронные услуги.

При этом надзорные органы не увидели ничего противозаконного в таком конфликте интересов. Работа мужчины «на два фронта» выявилась еще несколько лет назад, но ведомство никаких действий не принимало.Теперь же мужчину уволили по причине того, что коммерческую деятельность он вел в рабочее время бюро и никак решать конфликт интересов не собирался.

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