В Ефремове уволили главу Бюро судмедэкспертизы из-за конфликта интересов

Ранее надзорные органы не видели ничего противозаконного Фото: Алексей ФОКИН

Начальника Ефремовского Бюро судебно-медицинской экспертизы уволили с должности после того, как проверку провела местная прокуратура.

В ходе инспекции выяснилось, что мужчина не только возглавлял БСМЭ, но и был учредителем и руководителем коммерческой организации, которая оказывала платные похоронные услуги.

При этом надзорные органы не увидели ничего противозаконного в таком конфликте интересов. Работа мужчины «на два фронта» выявилась еще несколько лет назад, но ведомство никаких действий не принимало.Теперь же мужчину уволили по причине того, что коммерческую деятельность он вел в рабочее время бюро и никак решать конфликт интересов не собирался.