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Происшествия14 октября 2021 10:15

В Новомосковске на пожаре пострадал 52-летний мужчина

Спасатели вывели из здания 6 человек
Елена Иргиз
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске вечером 13 октября произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурным около 17:35. Горела квартира на улице Калинина.

К месту происшествия выезжали два пожарных расчета и автоколенчатый подъемник.

Спасатели вывели по лестнице одного из жителей дома. Кроме того, эвакуировали еще 5 человек.

На пожаре пострадал 52-летний мужчина - он отравился продуктами горения. В комнате сгорел диван, закоптились стены. Причина пожара устанавливается.

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